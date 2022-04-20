Shell відкликає своїх співробітників із проєктів в РФ
Як повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, десятки людей, спрямованих на проєкт з експорту зрідженого природного газу "Сахалін-2", минулими вихідними були звільнені від роботи. Їх переведуть в інші офіси, передає Forbes.
За даними джерел, відкликання цих фахівців навряд чи вплине на оперативну діяльність об'єкту.
Shell у своїй заяві зазначила, що поетапно відкликає своїх співробітників, відряджених до спільних проєктів із "Газпромом" та "Газпром нафтою".
"Головна увага в цьому процесі приділяється безпеці наших людей та операцій, а також дотриманню чинного законодавства", – зазначили в компанії.
Раніше Shell оголосила про свій намір поетапно відмовитися від своєї участі в усіх російських вуглеводневих проєктах, включаючи нафту, нафтопродукти, газ і зріджений природний газ.