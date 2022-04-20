Нацкомісія дозволила використовувати супутникові термінали Starlink усім охочим на час воєнного стану
Про це під час брифінгу повідомив голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь, передає Інтерфакс-Україна.
"Кілька годин тому регулятором за ініціативи Держспецзв'язку та співпраці з командою віцепрем'єра Михайла Федорова було прийнято рішення, яке дозволяє на період військового стану використовувати зазначені термінали всіма бажаючими та всіма громадянами України, а також усіма органами та підприємствами будь-якої форми власності", – сказав він.
Водночас він зауважив, що до ухвалення цього рішення заборони також не було, але були нормативні обмеження щодо їх використання, які на сьогодні усунуті.
Як повідомлялося, раніше регуляторні органи в Україні прийняли рішення, що обмежує використання супутникового зв’язку Starlink цивільними користувачами. Про це йшлося у розсилці Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, на адресу телекомоператорів.
Тоді у Держспецзв’язку пояснювали, що українські регулятори обмежують масове використання терміналів для супутникового інтернету Starlink від компанії SpaceX оскільки це може частково впливати на роботу радіорелейного обладнання українських військових.
Нагадаємо, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало уряду України 5000 терміналів Starlink завдяки партнерству з компанією SpaceX, які здатні забезпечити безперебійну передачу даних з будь-якої точки України.
Крім того, глобальна супутникова система для доступу до інтернету Starlink розпочала роботу на відкриттям представництва в Україні.