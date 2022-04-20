Литовська агропромислова група Linas Agro продає бізнес в Росії

Литовська група сільськогосподарських та промислових компаній Linas Agro Group продає бізнес у Росії. Інформація про можливих покупців не повідомляється.

Про це зазначає портал ділових новин vz.lt, передає Delfi.



За словами фінансового директора групи Мажвідаса Шилейки, рішення про вихід компанії із Білорусі також ухвалять найближчим часом.

Минулого року Linas Agro Group придбала KG Group і стала власником підприємств у Росії та Білорусі.



"У Росії та Білорусі у нас по два підприємства, що діють у секторах кормів та продуктів для землеробів, на яких працюють 316 осіб. Вже деякий час ми намагаємося продати ці підприємства, шукаємо покупців", – заявляв наприкінці лютого голова правління Linas Agro Group Дарюс. Зубас.



Linas Agro Group є найбільшою групою компаній сільгосппродукції та харчових продуктів у Балтійських країнах, до неї входять 75 компаній, що діють у 8 країнах світу.