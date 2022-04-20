Кабмін денонсував угоду з РФ про співробітництво в ракетно-космічній галузі

Кабінет міністрів прийняв постанову "Про денонсацію Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі створення та експлуатації ракетно-космічної та ракетної техніки".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

Угода між українським та російським урядом була підписана у лютому 1995 року.

Зазначається, що її дія в умовах повномасштабної агресії РФ проти України, окупації територій та використання ракетної техніки проти України є неприпустимою.

"Метою прийняття постанови про денонсацію угоди є посилення комплексу заходів для реалізації державної політики національної безпеки, ефективне реагування на наявні і потенційні загрози національним інтересам і національній безпеці України, які опинилися під загрозою внаслідок повномасштабної військової агресії РФ проти України, узгодження двосторонньої договірно-правової бази із сучасними реаліями відносин України з РФ", – йдеться у повідомленні.