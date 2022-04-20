Україна припинила закупівлю вакцин від коронавірусу через війну, – Ляшко
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Інтерфакс-Україна.
"Ми зараз взагалі не закуповуємо. Все, що було поставлено, оплачено, далі ми зупинили закупівлю вакцини проти COVID-19. Сьогодні важко сказати, добре це, чи погано, але це просто відповідь на ту ситуацію, яка склалася у сфері охорони здоров'я через повномасштабне вторгнення РФ", – сказав він в інтерв'ю агентству.
Ляшко зазначив, що МОЗ направить зусилля на постачання турнікетів, кровоспинних, хірургічних матеріалів, купівлю операційних столів, кардіографів, УЗД-апаратів, наркозно-дихальних апаратів – "все те, що сьогодні потрібно в операційних, травматологам".
"Наприклад, для боротьби з COVID-19 було закуплено багато апаратів ШВЛ, але сьогодні ШВЛ теж потрібні, але просять уже автоматизовані ШВЛ іншого, експортного класу, щоб зменшити залучення реаніматологів", – пояснив він.
Ляшко повідомив, що вакцинація від COVID-19 продовжується. Зокрема, за березень було провакциновано 350 тисяч осіб, у квітні було близько 90 тисяч вакцинацій.