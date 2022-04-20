Експорт вугілля з Росії через санкції впав на 20%

Експорт вугілля з Росії після запровадження санкцій впав на понад 20%.

Про це заявив на круглому столі у Держдумі директор департаменту вугільної промисловості Міненерго РФ Пьотр Бобильов, повідомляє Інтерфакс.

"На жаль, ми бачимо на сьогодні зниження обсягів експорту, особливо до кінця березня та квітня цифра значуща – понад 20%. З початку року це майже 9%", – сказав російський чиновник.

Він додав, що водночас зросло споживання вугілля на внутрішньому ринку – у другій ціновій зоні електроенергетики (Сибір).

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Як повідомлялося, Євросоюз 8 квітня ухвалив п'ятий пакет економічних санкцій проти Росії з кінця лютого. У тому числі він передбачає відмову від російського вугілля до серпня. Водночас Велика Британія та Польща вже заборонили імпорт вугілля з РФ.

Щорічний обсяг експорту вугілля в ЄС останнім часом становив 8 млрд євро.

За офіційними даними, у 2021 році видобуток вугілля в Росії склав близько 440 млн тонн. При цьому за кордон, за даними Міненерго, відправлено 227 млн тонн, що на 7% більше, ніж у 2020 році. Країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону імпортували з Росії 129 млн тонн вугільної продукції.