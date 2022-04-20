Канада відклала переговори про розширення зони вільної торгівлі з Україною

Україна та Канада продовжать переговори щодо розширення дії Угоди про вільну торгівлю на сфери послуг та інвестицій після закінчення війни.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки за підсумками онлайн-зустрічі заступника міністра – торгового представника України Тараса Качки з президентом Канадсько-Української торгової палати Зеноном Потічним та представниками канадського бізнесу.

"Ми вдячні нашим канадським партнерам за постійну участь у забезпеченні роботи фондів відновлення та трансформації економіки України, підтримки малого та середнього бізнесу, відновлення зруйнованого майна та інфраструктури. Ми також зацікавлені у розширенні торгівлі з Канадою через подальшу лібералізацію Угоди про вільну торгівлю на сфери послуг та інвестицій", – зазначив під час зустрічі Качка.

Згідно з повідомленням, сторони також домовились продовжити активний діалог щодо залучення економічної, фінансової та експертної допомоги Канади у критично важливі сектори української економіки, а також подальшої взаємодії у розширенні присутності канадських інвесторів в Україні.

Як повідомлялося, у січні віцепрем’єр-міністр Канади Христя Фріланд анонсувала, що Канада та Україна офіційно розпочнуть перемовини про розширення чинної Угоди про вільну торгівлю найближчим часом.

У листопаді 2021 року Україна та Канада домовилися розпочати переговори щодо перегляду Угоди про вільну торгівлю для аналізу подальшого розвитку та поширенню її положень на сфери, які наразі не охоплені.