Нацкомісія позбавила ліцензії п'ять енергокомпаній, пов'язаних з РФ

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) разом зі Службою безпеки встановили, що діяльність окремих компаній-ліцензіатів на території України контролюється резидентами РФ.

Про це повідомляє пресслужба регулятора. "Після документального підтвердження встановлення контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", Регулятор анулював ліцензії п’яти компаніям", – йдеться у повідомленні. Відповідне рішення було ухвалене 20 квітня. Зокрема, були анульовані ліцензії: ТОВ "Істек" на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;

ТОВ "Алакор Сіті" на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу;

ТОВ "Стілл Енерджі" на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу;

ТОВ "Екопроменергія" на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії;

ТОВ "ПВ Солар Стейшн" на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії. Кінцевими бенефіціарами вказаних компаній є громадяни РФ.

Автор: Юлiя Далецька