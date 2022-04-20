Молдова вибрала Румунію для зберігання запасів газу

Молдова планує протягом літнього періоду створити запаси природного газу у сховищах Румунії.

Про це заявив віце-прем'єр, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спину, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Уряд узяв кредит у Європейського банку реконструкції та розвитку і виділить 150 мільйонів євро, щоб створити запас природного газу протягом літа. Ми постійно працюємо над підвищенням енергетичної безпеки", – сказав Спину.

Віце-прем’єр також повідомив про запровадження проектів підвищення енергетичної ефективності. За його словами, 200 млн євро було спрямовано на підвищення енергоефективності лікарень, дитячих садків, шкіл та інших державних установ.

Водночас Спину констатував скорочення споживання газу в промисловості.

"Так, за нинішніх умов підприємство Termoelectrica, яке виробляє частину електроенергії, переходить на мазут. Зараз це суттєво дешевше, ніж працювати на газі", – додав віце-прем'єр Молдови.

За його словами, Молдові (без Придністров'я) на травень необхідно 45 млн куб. м газу.

"З цього обсягу у нас 24 млн (кубометрів газу, – ред.) вже зарезервовано у сховищі в Румунії. Якщо ми скоротимо споживання на Termoelectrica, то нам знадобиться ще близько 10 млн куб. м. Це на випадок, якщо виникнуть проблеми з постачанням газу від "Газпрому", – додав Спину.

Як повідомлялося, у грудні минулого року Спину говорив, що влада Молдови хоче зобов'язати державну компанію "Молдовагаз" щорічно запасати близько 300 млн кубометрів газу, який зберігатиметься на території Румунії чи України. Перед цим, у жовтні 2021 року, у Молдові було завершено будівництво газопроводу Ясси (Румунія) – Кишинів.

Нагадаємо, новий п'ятирічний контракт "Молдовагаз" із "Газпромом" був підписаний наприкінці жовтня і набув чинності з 1 листопада. Він передбачає спеціальну формулу формування ціни, яка спочатку була вигідна Молдові, оскільки ціна за ним в зимовий період була суттєво нижчою за ринкову. Однак вже у квітні ціна газу для Молдови за цим контрактом зросла до $1193 за тисячу кубічних метрів, що вище спотових цін на європейських біржах.