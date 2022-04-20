МВФ спрогнозував різке зростання держборгу України через війну

Валовий державний борг України у 2022 році внаслідок вторгнення РФ збільшиться до 86,2% ВВП після зниження до 49% ВВП минулого року.

Про це свідчить прогноз Міжнародного валютного фонду (МВФ), передає Інтерфакс-Україна.

Відповідно до нього, у наступні роки держборг залишатиметься на цьому новому високому рівні через різке розширення дефіциту держбюджету та падіння ВВП.

Зокрема, за підсумками 2023 року МВФ очікує держборг України на рівні 78% ВВП, 2024 – 78,7% ВВП, 2025 – 82,9% ВВП, 2026 – 88,7% ВВП та 2027 року – 92,3% ВВП.

Як повідомлялося, Фонд прогнозує падіння ВВП України у 2022 році на 35% і поки що утримується від оцінок його динаміки в наступні роки через велику невизначеність.

За очікуваннями МВФ, цього року дефіцит держбюджету України збільшиться до 17,8% ВВП із 4% ВВП у 2021 році.