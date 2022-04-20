Нацкомісія засекретила дані про видобуток газу та вугілля в Україні

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), на час воєнного стану розширила перелік інформації, що стосується об'єктів енергетики, доступом до якої буде обмежено.

Відповідне доповнення до постанови регулятора №349 від 26 березня щодо захисту інформації в умовах військового стану, у тому числі щодо об'єктів критичної інфраструктури, затверджено постановою НКРЕКА на засіданні у середу, 20 квітня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з постановою, відтепер до інформації, доступ до якої має бути закритий на сайтах ліцензіатів, належать обсяги видобутку, споживання, зберігання, відвантаження ресурсів, у тому числі вугілля та вуглеводнів, а також дані логістики енергоресурсів із зазначенням маршрутів, місць тимчасового та постійного зберігання.

Крім того, закритою інформацією є плани переміщення матеріально-технічних цінностей, кількість та якість обладнання, що є в наявності, та технічна здатність підприємства, а також інша інформація, яка може ідентифікувати об'єкти критичної інфраструктури або створювати уявлення про потенціал об'єкта в енергосистемі України.

Постановою передбачено, що також не повинні розголошуватись персональні дані працівників енергетичного сектору із зазначенням місця роботи та посади.

Також не можна розміщувати на сайтах відомості про місця запланованих ремонтних та відновлювальних робіт та процеси проведення таких робіт у реальному часі, як і відомості про місця руйнування об'єктів та елементів інфраструктури внаслідок бойових дій, місця попадання снарядів.