Запасів смартфонів в Росії залишилося на два місяці, – росЗМІ

Російські продавці мобільних телефонів нарікають на труднощі з постачанням нових пристроїв до Росії після початку повномасштабної війни проти України.

За даними місцевих постачальників, імпорт смартфонів в Росію з середини березня майже припинився, а запасів на складах вистачить тільки до початку червня, пише російський "Коммерсант".

Через розв’язану Росією війну глобальні лідери Apple і Samsung вже офіційно оголосили про зупинення продажу своєї техніки в країні.

За даними російського рітейлера "Связной", у першому кварталі найбільше в Росії продали смартфонів Samsung, його частка становила 33%, на другому місці китайська Redmi (20%), на третьому місці Apple (15%). Хоча загалом половина продажів у штуках припала на смартфони китайських брендів.

Співрозмовник видання в одному з російських рітейлерів визнає, що з березня поставок смартфонів дуже мало, а партії, що ввозяться, невеликі.

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Аналітик Mobile Research Group Ельдар Муртазін підтверджує, що поставок нових смартфонів в РФ практично немає з лютого, а ті партії, що все ж надходять, – дуже невеликі.

Муртазін вважає, що ритейлери на складах зараз мають близько 3 млн смартфонів. З урахуванням попиту, що значно впав, цього запасу має вистачити до початку - середини червня. Більше того, наголошує експерт, на китайських заводах, які виробляють смартфони, не зафіксовано замовлень з Росії на травень.

За оцінками джерела видання в російському уряді, складських запасів споживчої електроніки у російських рітейлерів залишилося на три-чотири місяці, але "ситуація рано чи пізно виправиться".