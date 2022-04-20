З початку російського вторгнення в Україну повернулися понад 1,1 мільйона людей

З 24 лютого на в'їзд в Україну пройшли 1,1 млн громадян.

Про це під час брифінгу повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає Інтерфакс-Україна.

"Загалом, з 24 лютого, з моменту повномасштабного вторгнення Росії на територію України, державний кордон в обох напрямках перетнули близько 5 млн осіб. Переважну більшість становили українці, які прямували на виїзд за межі нашої країни, це 3 млн 200 осіб. Крім того, ми наголошуємо, що на в'їзд в Україну відтоді пройшло 1 млн 100 тис. наших співвітчизників", – сказав він.

Речнк уточнив, що певне збільшення пасажиропотоку фіксувалося минулого тижня.



"На добу він досягав 80 тис. в обох напрямках. Але завжди виїзд з України переважав над в'їздом. Був лише єдиний день, субота, коли ми фіксували переважання в'їзду над виїздом, але у незначній кількості", – розповів Демченко.

Як повідомлялося, з початку вторгнення РФ в Україну "Укрзалізниця" евакуаційними рейсами вивезла за кордон пів мільйона українців.