Кабмін врегулював проведення робіт з демонтажу та відновлення зруйнованих окупантами будівель

Кабінет міністрів на своєму засіданні 19 квітня прийняв постанови, необхідні для організації робіт та проведення демонтажу зруйнованих будівель і споруд.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, інформує пресслужба Мінрегіону.

"Ухвалені сьогодні постанови дозволять прийняти обґрунтовані рішення щодо відновлення пошкоджених об’єктів або їх демонтажу, а також спростити процедуру експертизи проектної документації та пришвидшити розроблення проектів відновлення пошкоджених об’єктів", – зазначив міністр.

Зокрема, постановою "Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії РФ, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд" передбачається:

затвердження порядку організації та координації виконання невідкладних робіт уповноваженими органами;

визначення об’єктів, що підлягають першочерговому обстеженню;

комплекс організаційно-технічних заходів, що включається до проведення обстеження пошкоджених об’єктів;

організація робіт щодо аварійного демонтажу на підставі рішення регіональній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Ще одна ухвалена урядом постанова "Про затвердження порядку виконання робіт по демонтажу об’єктів, пошкоджених або зруйнованих внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів" надає механізм виконання робіт з демонтажу пошкоджених або зруйнованих будівель і споруд або їх частин, на підставі рішень, прийнятих за результатами технічного обстеження.

Зокрема, документ визначає:

підстави для розроблення проектно-технологічної документації з демонтажу та виконання демонтажних робіт, її замовника та розробника, а також вимоги до такої документації;

особливості дозвільно-погоджувальних процедур для виконання демонтажу;

етапи виконання робіт з демонтажу.

Крім того, Кабмін вніс зміни до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, які спрощують процедуру експертизи проєктної документації та пришвидшують розроблення проектів з відновлення об’єктів.

Зокрема, проєктувальник за погодженням із замовником зможе розробляти проекти будівництва з капітального ремонту пошкоджених внаслідок воєнних дій об’єктів (незалежно від класу наслідків (відповідальності), у складі дефектного акту, пояснювальної записки та кошторисної документації.

Крім того, документ визначає, що під час дії воєнного стану обов’язковій експертизі підлягають проекти будівництва об’єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, а також кредитів, наданих під державні гарантії, якщо їх кошторисна вартість перевищує 1 млн грн.