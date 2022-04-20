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На відновлення зруйнованих лікарень потрібно 13 мільярдів, – Ляшко

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маріуполь,лікарня
На відновлення 36 лікарень, які були повністю зруйновані агресором під час обстрілів, потрібно, за попередніми розрахунками, близько 12,82 млрд грн.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Вже зараз ми розуміємо, що для відновлення саме цих 36 закладів потрібно 12,82 млрд грн", – сказав він .

Ляшко наголосив, що обстріл українських лікарень був цілеспрямованим.

"Хіба можна випадково пошкодити 326 медустанов та 36 зруйнувати повністю? Є фотографії бомбардування пологового будинку в Маріуполі, і якщо це хтось може назвати випадковим, то я так сказати не можу. Це цілеспрямоване бомбардування конкретного закладу", – сказав він.

Раніше Ляшко заявляв, що кожна нова лікарня, яка буде збудована в Україні, повинна бути обладнана підземним паркінгом, який за потреби може використовуватися як підземний поверх закладу.

Автор: Галина Ялівець

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