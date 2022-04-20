Українські виробники ліків відновили роботу, – МОЗ

Завдяки спільним зусиллям фармвиробників та Міністерства охорони здоров'я вітчизняні фармзаводи змогли оперативно відновити роботу.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Фармгалузь, як і більшість галузей, у перші дні війни впала в паніку, але і МОЗ, і команди фармацевтичних заводів спрацювали, і вже на третій день ми перезапустили заводи та відновили виробництво. Все, що вимагалося від МОЗ, було зроблено – де нагінка, де діалог, де зміна у регуляторці", – сказав міністр.

Ляшко зазначив, що "фармгалузь реально запрацювала, навіть ті заводи, які були під обстрілами та частково зруйновані".

"Ми знайшли механізм, який дозволив їм почати працювати та випускати свою продукцію на лініях інших заводів без великого бюрократичного узгодження перенесення цього виробництва", – пояснив очільник МОЗу.

Крім того, Ляшко повідомив, що МОЗ та операторам ринку вдалося відновити логістику постачання лікарських засобів.