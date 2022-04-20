Кабмін затвердив порядок швидкого будівництва тимчасового житла для переселенців
Відповідна постанова "Деякі заходи формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб" була ухвалена на засіданні уряду 19 квітня, повідомляє пресслужба Мінрегіону.
Документом затверджено Порядки з формування фондів житла для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб та викупу, будівництва житла з метою передачі для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.
"Будувати таке житло будуть у регіонах України, де не ведуться бойові дії, та за типовими проектами будівництва житла із застосуванням сучасних технологій швидкого будівництва", – уточнили у Мінрегіоні.
Фінансувати будівництво планується за рахунок державних коштів, коштів статутного капіталу Держмолодьжитла, місцевих бюджетів, міжнародних донорів, добровільні внески фізичних і юридичних осіб, інших джерел, не заборонені законодавством.
Як повідомлялося, раніше заступник голова ОП Кирило Тимошенко заявляв, що Офіс президента спільно з урядом готує програму будівництва та придбання у забудовників декількох десятків тисяч кварти для внутрішньо переміщених осіб у 10 регіонах.
За його словами, йдеться як про викуп у забудовників квартир у майже готових будинках, так і про будівництво багатоквартирних будників.