Середня пенсія в Україні після індексації зросла до 4400 гривень

Після індексації на 14% в березні середній розмір пенсій в Україні становить 4400 грн.

Про це повідомила міністр соціальної політики України Марина Лазебна в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

"Після індексації середня пенсія в Україні стала 4400 грн, а для військових, яким ми в березні вперше проіндексували пенсійні виплати, – 8500 грн", – сказала Лазебна.

За її словами, плановий перерахунок працюючим пенсіонерам відбудеться автоматично вже у травні-червні.

Також Лазебна повідомила, що з початку війни гроші по лікарняних отримали майже пів мільйона українців.

"З початку війни гроші за лікарняні отримали майже пів мільйона наших громадян на загальну суму майже 2 млрд грн. Але варто пам’ятати, що Фонд соціального страхування наповнюють роботодавці, які продовжують працювати і платити внески за своїх працівників. Тому, зрозуміло, заборгованості по лікарняних можуть мати місце", – попередила міністр.