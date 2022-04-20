Світовий банк планує виділити $170 мільярдів на боротьбу з наслідками російського вторгнення в Україну

Світовий банк готує пакет підтримки на загальну суму $170 млрд для країн, що страждають від наслідків розв’язаної Росією війни проти України, в тому числі поглиблення світової продовольчої кризи і зростання глобальної бідності.

Про це президент Світового банку Девід Мелпасс заявив у ході дискусії на тему продовольчої безпеки в рамках "Весняних зустрічей" МВФ та СБ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Кілька слів про нашу відповідь. Ми очікуємо оголошення найближчими тижнями різкого збільшення нашої фінансової підтримки. Важливим компонентом буде фінансування продовольчої безпеки", – сказав голова Світового банку.

"Наш пакет підтримки, включаючи Україну, країни, що приймають біженців, і країни, що розвиваються, що страждають від супутніх економічних потрясінь, становить близько $50 млрд у поточному кварталі 2022 року і повинен досягти близько $170 млрд за 15 місяців до червня 2023 року", – уточнив Мелпасс.

Він пояснив, що вторгнення Росії в Україну створює серйозні загрози глобальній продовольчій безпеці: у короткостроковій перспективі відбувся сплеск цін на основні продукти харчування, включаючи пшеницю та її замінники. Крім того, майбутні врожаї можуть бути знижені через більш високі ціни на енергію та добрива.

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Голова Світового банку відзначив, що світові ціни на продовольство та добрива зростали ще до війни, як і нестача продовольства та харчування. Причин багато, у тому числі високий попит у поєднанні з перебоями в ланцюжку поставок, девальвацією валюти, наслідками зміни клімату, зростанням нестабільності і конфліктів.

"Поглиблення кризи за останні два місяці безпосередньо пов'язане з жахливою війною, яку Росія веде проти України, та фінансовими, транспортними та логістичними перешкодами, з якими зараз стикаються агробізнеси та імпортери", – наголосив Мелпасс.

Він уточнив, що на поглиблення кризи вказує зростання індексу цін на продовольство Світового банку у березні на 11,5% – до рекордно високого рівня, що на 37% більше, ніж минулого року. Ціни на добрива також зросли у березні, збільшившись майже на 20% із січня, а вартість карбаміду зросла втричі із січня 2021 року. За словами президента Світового банку, ціни на продовольство зростають швидше за інфляцію, і така тенденція збережеться.

"Трагедія, що розгортається в Україні, не повинна посилюватися ще однією трагедією – глобальною продовольчою кризою. Для запобігання цьому потрібна швидкість, розширення пропозиції, доступ до ринку та тісна координація", – наголосив президент СБ.