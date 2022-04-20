Кабмін затвердив порядок використання рахунків для благодійних пожертвувань Україні

Кабінет міністрів затвердив порядок використання офіційних рахунків для пожертвувань на підтримку України United24.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Для підсилення обороноздатності й першочергових заходів із відновлення звільнених територій Україна залучатиме благодійні кошти на підтримку нашої держави в межах проєкту United24", – написав Шмигаль.

Так, уряд затвердив порядок накопичення та витрат коштів, що надходять до України як благодійна допомога. Документ чітко визначає, які рахунки є офіційними та які органи державної влади можуть витрачати ці кошти.

Шмигаль запевнив, що вся інформація про це буде публічною та прозорою.

"Такий механізм дасть змогу швидко збирати кошти на забезпечення потреб наших Збройних Сил, охорони здоров’я, а також на пріоритетні заходи з відновлення економіки й пошкодженої інфраструктури, аби оперативно налагодити життя на деокупованих територіях", – додав Шмигаль.