Мінагрополітики закликало Євросоюз скасувати квоти для аграрного експорту з України

Найбільшою допомогою для українського аграрного сектора з боку Євросоюзу могло б стати скасування квот на експорт сільгосппродукції з України до країн ЄС або їх перегляд у бік збільшення.

Про це міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський заявив у інтерв’ю італійському інтернет-виданню Аdnkronos, повідомляє пресслужба міністерства.

"Основною допомогою є перегляд експортних квот і їх максимальне скорочення – це найважливіша підтримка, яку український аграрний бізнес очікує від країн ЄС. Крім того, ми звернулися з проханням спростити умови транзиту, щоб мати можливість використовувати порти в Балтійському морі та румунські порти в Чорному морі", – заявив Сольський.

Він наголосив, що втрати українського АПК внаслідок російського вторгнення дуже суттєві.

"Війна все ще триває, і збитки, на жаль, щодня збільшуються. Наразі ми оцінюємо, що посіви зменшаться на 20-30% в порівнянні з минулим роком. Перешкоди, спричинені військовими діями, можуть призвести до зниження якості посівів та врожайності з гектара. За попередніми даними, близько 20–30% площі орних земель можуть залишитися незасіяними. Точна цифра буде відома наприкінці травня, коли посівна кампанія завершиться", – розповів міністр.

Сольський зауважив, що багато фермерів фактично змінюють культуру посівів. Наприклад, ті, хто сіяв минулого року кукурудзу, у цьому році надають перевагу соняшнику. У результаті урожай кукурудзи дещо зменшиться. Разом із тим, збільшилися посіви сої, ріпаку, ячменю і пшениці.

"За попередніми даними, падіння виробництва в цілому коливається від 40 до 70% залежно від продукту та ситуації в кожному регіоні", – додав міністр.

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За словами міністра, цього року Україна планувала експортувати 20 млн тонн пшениці з торішнього врожаю на світові ринки, але зробити це складно, оскільки морські порти заблоковані. Якщо раніше Україна експортувала за місяць понад 5 млн тонн зернових, то в березні – лише 1,4 млн тонн, в тому числі 200 тис. тонн продовольчої пшениці.

"Найближчим часом зберігається складність експорту, яка, очевидно, також позначиться на країнах, в які мало бути спрямовано зерно", – додав міністр.

За словами Сольського, внаслідок війни в Україні ціни на продовольство зростатимуть.

"Це триватиме, поки знову не відновиться нормальний баланс попиту і пропозиції. Сьогодні пропозиція на світових ринках зерна значно впала. І не виключено, що високі ціни на зернові зберігатимуться ще 3–5 років", – додав голова Мінагрополітики.