Британський уряд може запровадити нові санкції проти Росії вже цього тижня, – ЗМІ

Влада Великої Британії планує цього тижня ввести більше санкцій щодо Росії.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на обізнане джерело, передає Інтерфакс-Україна.

"Нові заходи, ймовірно, торкнуться російських військових та оборонних компаній, а також більше бізнесменів та їхніх партнерів", – йдеться в повідомленні.

За даними співрозмовника агентства, Лондон також розглядає підвищення мит на деякі російські товари. Крім того, зазначає джерело, найближчими тижнями Великобританія може запровадити санкційні заходи щодо "осіб і структур, які поширюють дезінформацію".

Раніше Великобританія запровадила проти Росії широкий пакет санкцій. На даний момент у британському списку санкцій по Росії вважаються більше 1,3 тис. фізичних і юридичних осіб.

Bloomberg нагадує, що ЄС працює над шостим пакетом санкцій. Зокрема, обговорюється можливість запровадження обмежень імпорту російської нафти, і навіть відключення більшої кількості банків РФ від всесвітньої платіжної системи SWIFT.

Як повідомлялося, Велика Британія включила до санкційного списку давніх бізнес-партнерів російського мільярдера Романа Абрамовича – Давида Давидовича та Євгєнія Тененбаума.