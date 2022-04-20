Від початку війни на Львівщину переїхали 93 підприємства

Унаслідок війни Росії проти України сотні компаній змушені вивозити свій бізнес із територій активних бойових дій на захід країни. Так, від початку війни на Львівщину вже переїхали 93 підприємства.

Про це йдеться в повідомленні Львовської обласної військової адміністрації.

Як розповіли у відділі інвестиційної політики Львівської обласної військової адміністрації, це підприємства у галузях харчової, хімічної, легкої, меблевої промисловості та деревообробки, будівництві, машинобудуванні та металообробці.

"Загалом ми опрацювали вже більш як 400 заявок на релокацію. Із 93, які переїхали, роботу розпочали 38",- розповів керівник відділу Орест Фільц.

Сьогодні Міністерство економіки України спільно з "Укрзалізницею" та обласними військовими адміністраціями сприяють перевезенню виробничих потужностей підприємств, які релокуються. Львівська ОВА спільно з підприємцями допомагають у пошуку складських та виробничих приміщень.

"Підтримка та допомога підприємствам, які переїхали на Львівщину з інших регіонів, – серед ключових напрямів, у яких зараз працює Львівська ОВА", – зазначив начальник ЛОВА Максим Козицький.

Вын також додав , що очікують в області створення релокованими підприємствами понад 2,5 тис. робочих місць.

Окрім підтримки під час релокації, для підприємств, які перереєструють свій бізнес на території Львівщини, в області передбачили фінансову допомогу. Так, Львівська ОВА запускає програму підтримки бізнесу на період воєнного стану.

Приблизний фінансовий ресурс, який першочергово заклали на видатки програми, – 50 млн грн.

Програма працюватиме через три інструменти: безповоротну фінансову допомогу релокованим виробничим підприємствам, ваучерну підтримку на маркетингові послуги або послуги сертифікації, безповоротну фінансову допомогу на закупівлю обладнання в окремих виробничих галузях.

Вже наступного тижня програму опублікують на сайті Львівської ОВА та розпочнуть прийом документів.