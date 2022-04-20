Від початку війни на Львівщину переїхали 93 підприємства
Про це йдеться в повідомленні Львовської обласної військової адміністрації.
Як розповіли у відділі інвестиційної політики Львівської обласної військової адміністрації, це підприємства у галузях харчової, хімічної, легкої, меблевої промисловості та деревообробки, будівництві, машинобудуванні та металообробці.
"Загалом ми опрацювали вже більш як 400 заявок на релокацію. Із 93, які переїхали, роботу розпочали 38",- розповів керівник відділу Орест Фільц.
Сьогодні Міністерство економіки України спільно з "Укрзалізницею" та обласними військовими адміністраціями сприяють перевезенню виробничих потужностей підприємств, які релокуються. Львівська ОВА спільно з підприємцями допомагають у пошуку складських та виробничих приміщень.
"Підтримка та допомога підприємствам, які переїхали на Львівщину з інших регіонів, – серед ключових напрямів, у яких зараз працює Львівська ОВА", – зазначив начальник ЛОВА Максим Козицький.
Вын також додав , що очікують в області створення релокованими підприємствами понад 2,5 тис. робочих місць.
Окрім підтримки під час релокації, для підприємств, які перереєструють свій бізнес на території Львівщини, в області передбачили фінансову допомогу. Так, Львівська ОВА запускає програму підтримки бізнесу на період воєнного стану.
Приблизний фінансовий ресурс, який першочергово заклали на видатки програми, – 50 млн грн.
Програма працюватиме через три інструменти: безповоротну фінансову допомогу релокованим виробничим підприємствам, ваучерну підтримку на маркетингові послуги або послуги сертифікації, безповоротну фінансову допомогу на закупівлю обладнання в окремих виробничих галузях.
Вже наступного тижня програму опублікують на сайті Львівської ОВА та розпочнуть прийом документів.