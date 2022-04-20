Німеччина відмовиться від нафти з Росії до кінця року, – голова МЗС

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина поступово відмовлятиметься від покупки російських енергоносіїв, зокрема, до кінця року повністю відмовиться від імпорту російської нафти.

Про це Бербок заявила на пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

"Безпека в Європі означає, що ми знижуємо і припиняємо нашу залежність від Росії, перш за все в енергетичній політиці. Ми хочемо відмовитися від імпорту російського газу, краще сьогодні, ніж завтра", – заявила Бербок.

За її словами, Німеччина у минулому "робила помилки", тому зараз потрібно відмовитися від імпорту енергоносіїв із РФ.

"Від імпорту вугілля – до кінця літа, імпорт нафти ми вполовину скоротимо до літа й до кінця року зведемо нанівець", – вказала Бербок.

Раніше повідомлялося, що найбільший японський нафтопереробник Eneos Holdings знайшов альтернативні постачання нафти з Близького Сходу.