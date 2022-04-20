Європейський сертифікат про вакцинацію від коронаврірусу продовжать ще на рік

Цифровий сертифікат ЄС про вакцинацію або перенесене захворювання COVID-19 став успіхом, тому Єврокомісія пропонує продовжити його ще на рік.

Про це заявив офіційний представник ЄК Крістіан Віганд, передає Інтерфакс-Україна.

"Дія сертифікату закінчиться наприкінці червня. Ми запропонували продовження на рік з тієї простої причини, що ми не знаємо, як епідеміологічна ситуація розвиватиметься найближчими місяцями, зокрема восени. Ми вже бачили: можуть з'явитися нові штами", – сказав Віганд.

"І в будь-якому випадку, потрібно завжди бути напоготові і мати цей дуже корисний інструмент, який все ще використовується в деяких країнах", – сказав Віганд, відповідаючи на запитання, яка перспектива сертифікату при тому, що деякі держави ЄС його вже не використовують.

За словами представника ЄК, цифровий сертифікат полегшив санітарну безпеку подорожей для громадян ЄС, а також підтримав туристичну галузь у Європі.

"Понад 1,7 млрд сертифікатів було досі видано. І ми тим самим створили міжнародний приклад. Тепер понад 60 країн та територій на п'яти континентах входять до цієї системи", – повідомив Віганд.

"Багато країн їх більше не вимагають. Це пов'язано з епідеміологічною ситуацією. Але я нагадаю, що ми завжди заявляли, що сертифікат не повинен бути попередньою умовою для подорожі, він потрібен для полегшення подорожі та її безпеки", – додав він.

"Сертифікат залишається, і як ми завжди говорили, коли в ньому більше не буде потреби, ми його скасуємо із задоволенням, але ми до цього поки не дійшли", – зазначив представник Єврокомісії.