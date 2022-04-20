МВФ хоче зібрати для України $15 мільярдів грантів на наступні три місяці, – Георгієва (оновлено)

Міжнародний валютний фонд (МВФ) закликав країни-учасниці надавати кошти, щоб закрити потребу України у фінансуванні у розмірі $5 млрд на місяць в умовах розв’язаної Росією війни.

Про це заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, повідомляє Bloomberg.

Водночас вона сигналізувала, що кошти безпосередньо від МВФ Україна зможе отримати після стабілізації ситуації.

"На нашу думку, це програма, яку ми можемо розпочати структурувати для майбутнього… Несправедливо очікувати, що українська влада розробить і запровадить масштабний пакет реформ у цей час", – зазначила Георгієва.

"Вони (влада України, – ред.) зосереджуються на тому, що найважливіше в даний момент, а саме на підтримці функціонування економіки, і роблять у цьому справді хорошу роботу", – сказала вона.

Георгієва уточнила, що найближчим часом для покриття дефіциту держбюджету Україні знадобиться $5 млрд на місяць протягом щонайменше наступних трьох місяців, пише FT.

Георгієва додала, що МВФ обговорить потреби України у фінансуванні з урядами країн-партнерів. За її словами, пріоритетним у цій ситуації є надання грантового фінансування.

"Велика частина економіки не функціонує… Заповнити цю фінансову прогалину найкраще, покладаючись на грантове фінансування – це те, що ми хочемо бачити", – сказала Георгієва.

Вона наголосила, що "першим пріоритетом" МВФ є забезпечення підтримки, необхідної протягом наступних трьох місяців.

Георгієва припустила, що фінансування може здійснюватися через новий рахунок, створений радою керуючих кредитора цього місяця, який структурований для отримання грантів і позик, "покликаних допомогти Україні задовольнити платіжний баланс і бюджетні потреби та допомогти стабілізувати її економіку".

Минулого місяця МВФ схвалив екстрену позику для України у розмірі $1,4 млрд для підтримки національної економіки. Надзвичайна позика була надана у найбільшому обсязі, який МВФ може схвалити з невеликими умовами, виходячи з частки країни у структурі фонду.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, що українському уряду потрібно від $5 до 7 млрд на місяць для покриття видатків на виплату зарплат та інших соціальних витрат під час війни.

Напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц за підсумками відеоконференції за участю лідерів західних країн заявив, що вважає можливим надання Україні фінансової допомоги в розмірі 50 млрд євро в рамках G7.

Як повідомлялося, Рада директорів Міжнародного валютного фонду 8 квітня погодила відкриття спеціального адміністративного рахунку для коштів від країн-донорів на допомогу Україні.

Міністр фінансів Сергій Марченко раніше розповідав, що такий рахунок має стати частиною механізму, який дозволить США та іншим країнам передати Києву частину отриманих минулого року від МВФ в рамках додаткового розподілу спеціальних прав запозичення (СПЗ, SDR).