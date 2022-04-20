Перша з найбільших світових тютюнових компаній оголосила про вихід з Росії
Як повідомляється на сайті компанії, ця угода ще має бути погоджена місцевими регуляторами.
Суму угоди та нового власника бізнесу компанія не називає, зазначаючи, що вона передбачає продаж як фабрики у Волгограді, так і маркетенгового бізнесу в РФ.
"Ця транзакція узгоджується з нашим раніше оголошеним наміром продати весь наш російський бізнес, зберігши його безперервність, щоб забезпечити найкращий результат для наших 1000 російських колег", – зазначається у повідомленні.
Водночас компанія наголошує, що продовжує підтримувати своїх співробітників в Україні, в тому числі транспортом та житлом.
Як повідомлялося, у березні Imperial Brands оголосила про призупинення роботи в РФ, включаючи виробництво на заводі у Волгограді, продажі та маркетингову активність, а потім розпочала переговори про передачу бізнесу з російською юрособою.
Imperial Brands plc, колишня Imperial Tobacco Group plc – міжнародна тютюнова компанія, четверта в світі за величиною. Випускає сигарети під брендами Davidoff, Gauloises, JPS, Fine, West та інші.
У РФ компанія працює через ТОВ "Імперіал Тобакко Волга" (виробнича структура) та ТОВ "Імперіал Тобакко Продаж та Маркетинг". Виручка "Імперіал Тобакко Продажі та Маркетинг" у 2021 році скоротилася становила 69,94 млрд рублів.
Про вихід з російського ринку раніше оголосила ще одна тютюнова компанія - British American Tobacco plc (марки Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Lucky Strike, "Ява" та ін.). BAT ініціювала процес "швидкої передачі" бізнесу в РФ відповідно до міжнародного та місцевого законодавства.
Тютюновий концерн Philip Morris International (Marlboro, L&M, Bond Street, Parliament та ін.) повідомляв, що розглядає реструктуризацію бізнесу в РФ, включаючи передачу активів.
Водночас найбільша компанія на тютюновому ринку РФ – Japan Tobacco International (Winston, LD, Camel, Sobranie, "Донской табак", Kiss, Play, "Петро I" та ін) - оголосила, що призупиняє нові інвестиції та маркетингову активність у Росії, однак продовжить працювати в цій країні.