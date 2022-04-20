Україна запропонувала Євросоюзу план зменшення залежності від російських енергоресурсів, – Міненерго

Україна сторона запропонувала комплексний підхід для позбавлення Європейського союзу залежності від російських енергоресурсів.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики.

Зокрема, серед кроків:

заміщення російських вуглеводнів поставками з інших джерел (збільшення використання скрапленого природного газу та поставок нафти танкерами);

погодження 9-місячного строку відмови від російської нафти, який дасть постачальникам з інших країн можливість укласти контракти з європейськими клієнтами та збільшити видобуток;

відмова від російського ядерного палива.

Щодо газу, який транспортується до Європи трубопроводами, може бути застосована "іранська модель" санкцій, за якої оплата за поставлений газ буде зберігатися на спеціальних європейських рахунках, допоки Росія не припинить агресію і не відшкодує нанесені втрати.

Раніше повідомлялося, що глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина поступово відмовлятиметься від покупки російських енергоносіїв, зокрема, до кінця року повністю відмовиться від імпорту російської нафти.