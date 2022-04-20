Найбільший російський оператор спрогнозував дефіцит контейнерів в Росії

Російський ринок контейнерних перевезень вперше за багато років показав зниження, а вже влітку може зіткнутися з дефіцитом контейнерів.

Про повідомив перший віце-президент найбільшого російського контейнерного оператора "Трансконтейнер" ​​Віктор Марков, повідомляє Інтерфакс.

"Падіння за 19 днів квітня становило 3,2%, падіння надалі лише посилюватиметься і до середини року вже може досягти від 5 до 7% до обсягів минулого року", – сказав топ-менеджер.

За його словами, дефіцит контейнерів на ринку поки що не помітний, однак ситуація погіршуватиметься.

"Ми прогнозуємо дефіцит контейнерів, причому починаючи, мабуть, із червня. З кінця травня вже такі перші ознаки з'являться, отримаємо ми їх у червні", – сказав Марков.

Він уточнив, що в умовах різкого падіння імпорту дефіцит посилиться у червні-липні і становитиме вже від 100 до 200 тисяч TEU.

"Цей дефіцит може спричинити підвищення ставок, позначиться на ціні товару для кінцевого споживача, впливатиме на рентабельність виробництв і створить додаткові бар'єри на шляху забезпечення населення товарами", – вважає Марков.

Читайте також: Перша з найбільших світових тютюнових компаній оголосила про вихід з Росії

За його оцінкою, до припинення роботи найбільших морських контейнерних перевізників з Росією в РФ одномоментно знаходилось близько 700 тисяч контейнерів.

"Ми подивилися структуру цього парку: 29% – це російські резиденти-власники, 31% – це китайські резиденти-власники, які також не підуть із нашого ринку, і 40% – це контейнери морських ліній", – пояснив він.

Водночас у Росії випускається лише 6 тисяч контейнерів на рік, за дефіциту в 100-200 тисяч TEU такий обсяг виробництва нічого не вирішить, вважає Марков.

Говорячи про можливі ризики в сегменті транзитних контейнерних перевезень, Марков нагадав про рішення фінських залізниць заборонити вантажний рух із Росією.

"Та сама історія, ми не виключаємо, що буде по Балтії найближчим часом. Більше того, ми знаємо, що Польща також розглядає питання на заборону транзитних контейнерів з проходженням через територію Росії", – сказав Марков.

"Трансконтейнер" – найбільший у Росії оператор фітингових платформ (експлуатує понад 40 тисяч вагонів та близько 100 тисяч великотоннажних контейнерів). Має мережу з 37 власних та трьох спільних терміналів у РФ, а також частки в "дочках" та СП у різних країнах. Оператор належить групі "Дєло" (70% – у Сергія Шишкарьова, 30% – у "Росатома").

Як повідомлялося, раніше найбільший контейнерний перевізник Maersk попередив клієнтів про припинення бізнесу в Росії. Про це також заявила низка інших операторів.