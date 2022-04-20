СБУ знайшла таємний склад з комплектуючими до військової техніки вартістю $200 мільйонів. ВIДЕО

Служба безпеки України викрила законспірований склад із боєприпасами та комплектуючими до військової техніки вартістю $200 млн у Харківській області.

Як повідомляє пресцентр СБУ, виявлене обладнання уже передано на потреби української армії.

"За попередніми даними, наявні там деталі були призначені для підбитої техніки рф, яку ворог збирався ремонтувати на виробничих потужностях міста. Таким чином, росія планувала використати Харків у якості "перевалочної бази" для подальшого наступу вглиб території України", – зазначається у повідомленні.

Серед іншого, у ході обшуків СБУ вилучила та передала Міністерству оборони 60 повнокомплектних танкових двигунів велику кількість запчастин і комплектуючих до бронетехніки, які було поміщено у 10 залізничних вагонів для їх швидкого переміщення.

Крім того, в окремих замаскованих приміщеннях виявлено 26 керованих ракет класу "повітря-повітря", які входять до штатного озброєння військових літаків і гелікоптерів та використовюється для враження літальних апаратів.

"СБУ встановила, що наявне на цьому складі обладнання було раніше викрадене з військових арсеналів. А напередодні повномасштабного вторгнення власники складу мали намір піти на співпрацю з окупаційними військами та надати техніку для потреб ворога. Наразі СБУ встановила причетних до злочину та вживає невідкладних заходів щодо їх затримання", – йдеться у повідомленні.