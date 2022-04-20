Росіяни винесли з банків за місяць валюти на $10 мільярдів

Кошти на валютних рахунках населення в російських банків у березні зменшилися на $9,8 млрд або на 818 млрд рублів.

Про це свідчать дані Банку Росії, повідомляє Інтерфакс.

ЦБ РФ зазначає, що у другій половині місяця відтік коштів з банків суттєво сповільнився, зокрема завдяки запровадженій з 9 березня забороні на зняття валюти.

Водночас кошти фізосіб на банківських рахунках у рублях у березні виросли на 582 млрд рублів, в основному за рахунок збільшення строкових вкладів (+2,6 трлн рублів) на тлі високих ставок. Кошти на поточних рахунках, навпаки, скоротилися – на 2 трлн рублів.

Загалом у березні кошти населення в російських банках скоротилися на 236 млрд рублів (-0,7%) після масштабного відтоку у лютому (-1,2 трлн рублів, або -3,5%). У першому кварталі кошти фізосіб у російських банках скоротилися на 2,25 трлн рублів (-6,4%).

ЦБ РФ уточнює, що кошти юридичних осіб у березні практично не змінилися (зменшилися на 3 млрд рублів, або -0,01%) після невеликого припливу в лютому на 177 млрд рублів (+0,4%). Регулятор зазначає, що динаміка рублевих (зростання на 1,1 трлн рублів) та валютних залишків (скорочення на 1,1 трлн рублів, або на $13,2 млрд) була різноспрямованою.

ЦБ РФ пояснив це вимогами про обов'язковий продаж 80% валютної виручки та бажанням частини компаній зафіксувати прибуток після сильного зростання курсу долара.

Державні кошти у російських банках у березні збільшилися на 3,2 трлн рублів (+68,4%), головним чином завдяки розміщенню депозитів Федерального казначейства та регіонів.

Як повідомлялося, з 9 березня Банк Росії заборонив російським банкам продавати готівкову валюту громадянам, а також обмежив зняття коштів з валютних рахунків, в тому числі депозитних, що викликало ажіотажний попит на валюту в РФ.

Зокрема, через офіційну заборону продавати населенню готівкову валюту в Росії з'явився тіньовий валютний ринок, який працює через соцмережі та месенджери. У квітні цю заборону частково зняли, дозволивши банкам продавати валюту зі своїх кас.