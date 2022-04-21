Трастовий фонд солідарності з Україною розпочне роботу 5 травня.

Про це повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми сповнені рішучості зробити все можливе, щоб підтримати Україну, тому що ми хочемо перемоги України, і тому ми використовуємо всі можливі інструменти в наших руках. Звичайно, фінансова підтримка дуже важлива. У нас із президентом була можливість зробити більше у деталях. Тому кілька тижнів тому, після розмови по телефону, ми вирішили запустити трастовий фонд солідарності з Україною. У наступні дні, це буде 5 травня, буде відправна точка цього трастового фонду, з міжнародної конференції донорів, організована Польщею, Швецією та за підтримки Єврокомісії, всіх країн-членів, а також за підтримки багатьох міжнародних дійових осіб", – сказав Мішель.

Він наголосив, що ЄС також тісно працює з міжнародними організаціями, такими як МВФ, Світовим банком та іншими, щоб переконатися, що ЄС може мобілізувати кошти на підтримку, щоб Україна могла сплачувати соціальні асигнування.