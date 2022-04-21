У Києві відновили рух "червоною" гілкою метро

У Києві відновили курсування поїздів "червоною" гілкою метрополітену.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Рух поїздів здійснюється:

Червона лінія: від станції "Академмістечко" до станції "Лісова";

Синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки";

Зелена лінія: від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір".

Водночас пересадочний вузол "Хрещатик"-"Майдан Незалежності" залишається зачиненим.

Також на всіх лініях буде скорочено інтервал руху між поїздами до 10-15 хвилин.

Наголошується, що графік роботи метро може оперативно змінюватися.

Метрополітен для перевезень пасажирів працює з 6:30 до 20:00. Водночас підземні станції продовжують цілодобово приймати людей як укриття.