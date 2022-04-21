Країни G7 оголосили про виділення Україні додаткової підтримки на $24 мільярди, – Reuters
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Міністри фінансів країн "Великої сімки" заявили про додаткову підтримку Україні на суму понад $24 млрд на 2022 рік, наголосивши на готовності збільшити її в разі потреби.
Про це повідомляє Reuters.
Також у своїй заяві міністри заявили, що шкодують про участь Росії в міжнародних форумах, включаючи зустрічі G20, Міжнародного валютного фонду та Світового банку.
"Міжнародні організації та багатосторонні форуми більше не повинні вести свою діяльність з Росією у звичній манері", – наголосили міністри.
Як повідомлялося, Україна звернулась до країн "Великої сімки" щодо фінансової допомоги на $50 млрд. Кошти мають піти на покриття дефіциту бюджету.