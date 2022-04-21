Deutsche Bank виділить Туреччині кредит на 1 мільярд євро для закупівлі газу

Туреччина і та Deutsche Bank завершують переговори щодо позики в 1 млрд євро ($1,1 млрд) для фінансування закупівлі скрапленого газу, що зменшить залежність країни від російського імпорту.

Про це повідомляє Bloomberg.



За даними джерел видання, державний оператор Botas використовуватиме ці гроші, щоб купувати СПГ в американських виробників та у трейдерів у Європі.

Ця угода знаменує перший кредит компанії для імпорту СПГ і відкриває шлях для подібних угод, які дозволять Botas диверсифікувати поставки, в яких зараз домінують Росія та Іран.



Підписання угоди очікується протягом кількох тижнів.

Видання зазначає, що Botas сильно постраждав від зростання світових цін на газ. Водночас турецька влада не дозволяє перекласти витрати на споживачів через намагання стримати інфляцію напередодні президентських виборів у 2023 році.