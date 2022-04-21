Статки російських мільярдерів впали на 42% через війну в Україні, – Forbes

Загальні статки російських мільярдерів за рік скоротилися на 42% – до $353 млрд, а їхня кількість зменшилася зі 123 до 88 осіб.

Про це повідомляє Forbes.

Зазначається, що внаслідок вторгнення РФ в Україну та санкцій країн Заходу у відповідь, за кілька днів статки російських мільярдерів скоротилися у середньому вдвічі.

Цього року до списку російських мільярдерів увійшли 88 бізнесменів, що на 35 менше, ніж роком раніше. Їхні загальні статки скоротилися з $606,2 млрд до $352,8 млрд.



Співвласник "Сєвєрсталі" Олексій Мордашов, який потрапив під санкції ЄС та Великої Британії, втратив першу позицію рейтингу, перемістившись на п’яте місце ($13,2 млрд).

Список найбагатших росіян наразі очолює бенефіціар сталеливарної компанії НЛМК Володимир Лісін, його статки оцінюються в $18,4 млрд.



На другому місці розташувався президент "Норнікеля" Володимир Потанін ($17,3 млрд). Замикає трійку лідерів засновник Telegram Павло Дуров ($15,1 млрд). На четвертому місці з оцінкою $14 млрд – співвласник "Новатека" Леонід Міхельсон.

Як повідомлялося, за добу після вторгнення РФ в Україну, внаслідок обвалу фондового ринку Росії, російські мільярдери втратили $38,16 млрд.