На Черкащині виявили білоруські міндобрива та російську глину на 20 мільйонів

Співробітники Бюро економічної безпеки та Національної поліції на території Черкаської області виявили 10 вагонів з добривами, що належать компанії з Білорусі та 3 вагона фарфорової глини, що належить компанії з РФ.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

"За результатами аналізу діяльності підприємств встановлено, що компанія постачальник з Білорусі, відправила понад 700 тонн калійних добрив транзитом через Україну на адресу іноземних держав. Відправником 209 тонн фарфорової глини до Російської Федерації є українське підприємство, бенефіціарними власниками якого являються громадяни РФ", – йдеться у повідомленні.

Загальна орієнтовна вартість продукції становить близько 20 млн грн.

Правоохоронці, спільно з працівниками дирекції залізничних перевезень однієї з регіональних філій, передали відповідну інформацію до військово-цивільної адміністрації Черкаської області.