Нацбанк запровадив обмеження для відтоку коштів з валютних рахунків (оновлено)

Національний банк України уточнив обмеження на транскордонні операції громадян з метою запобігання непродуктивному відтоку капіталу з країни в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Фізичні особи матимуть змогу купувати активи, які безпосередньо конвертуються (обмінюються) на грошові кошти та належать до операцій "quasi cash", використовуючи лише власну іноземну валюту. Ліміт на такі операції становить 100 тис. грн на місяць (в еквіваленті). Відповідний ліміт також поширюється на транскордонні P2P-перекази.

Такі безготівкові операції дозволено здійснювати з використанням платіжних карток, емітованих до рахунків, що відкриті в іноземній валюті.

У Нацбанку нагадали, що до операцій "quasi cash" належать: поповнення електронних гаманців, брокерських або форекс-рахунків, оплата дорожніх чеків, купівля віртуальних активів тощо.

Водночас для підтримки вимушених переселенців з України регулятор визначив, що фізичні особи також мають змогу в межах окремого ліміту у 100 тис. грн на місяць здійснювати транскордонні Р2Р-перекази з рахунків, відкритих у банках у національній валюті. Однак, здійснення операцій "quasi cash" із відповідних рахунків тимчасово заборонено.

"За оцінками Національного банку, відповідні зміни сприятимуть поліпшенню кон’юнктури валютного ринку, що є необхідною передумовою для послаблення обмежень і надалі, а також зменшенню тиску на міжнародні резерви України", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що починаючи з кінця березня, попит та пропозиція за експортно-імпортними операціями клієнтів на валютному ринку є в цілому збалансованими.

Водночас значні обсяги купівлі валюти банками для розрахунків із міжнародними платіжними системами створюють певний додатковий тиск на валютний ринок. Зокрема, у березні обсяг чистих перерахувань іноземної валюти українськими банками на користь міжнародних платіжних систем становив $1,7 млрд, а з початку квітня (станом на 18 квітня) – $900 млн.

Необхідність у проведенні розрахунків із міжнародними платіжними системами виникає як наслідок використання українськими громадянами карток, емітованих українськими банками до рахунків у національній валюті, за межами країни для купівлі товарів і послуг.

Водночас проведення таких розрахунків є критично необхідним для мільйонів громадян, які були вимушені тимчасово виїхати за кордон. З іншого боку, платіжні картки також використовуються для оплати операцій "quasi cash", які переважно здійснюються, щоб обійти чинні обмеження Нацбанку, зокрема для інвестування за кордон, яке в умовах воєнного стану заборонено.

Отже, такі операції слід трактувати як такі, що призводять до непродуктивного виведення капіталу з країни. Як наслідок, Національний банк частково обмежив можливості здійснення таких операцій.

Водночас Нацбанк звернув увагу, що впроваджені зміни не стосуються використання платіжних карток за кордоном та в Україні для розрахунків із метою оплати вартості товарів, робіт та послуг, які можуть здійснюватися без обмежень.