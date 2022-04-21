Російські банки почали платити борги за єврооблігаціями в рублях

Російський банк ВТБ заявив про виплату купона за субординованими доларовими єврооблігаціями в рублях, посилаючись на запроваджений указом Владіміра Путіна механізм, який фактично блокує виплати західним інвесторам.

Про це повідомив член правління ВТБ Дмітрій П'янов, повідомляє російський Інтерфакс.

Він уточнив, що банк 15 квітня замість виплати відсотків за єврооблігаціями на загальну суму понад $52 млн відповідно до передбачених умов, переказав ці кошти в рублях на спеціальні рахунки ЦБ РФ.

"Ми як банк, який підпав під блокуючі санкції, повністю відрізані від зарубіжної платіжної інфраструктури в доларах США, не можемо здійснювати платежі в іноземній валюті... Більше того, є заборона на здійснення прямого валютного платежу за 95-м указом президента. Таким чином, ми не могли здійснити виплати у валюті, тому ми своєчасно звернулися до Центрального банку і отримали відповідь, яка дозволяє нам реалізувати наступну схему виплати", – розповів П'янов.

Він пояснив, що ВТБ виплатив процентний платіж у рублях двома траншами, перший з них призначений для резидентів РФ або "дружніх країн", а друга частина виплат для інвесторів з країн, які сама РФ визнає "недружніми", буде заблокована на рублевому рахунку.

"Відповідно, наші контрагенти з недружніх країн отримали цей платіж заблокованим. За логікою указу президента, вони мають звернутися до своїх держав за розблокуванням активів Російської Федерації, якщо ці держави розблокують ці кошти, то тоді вони можуть претендувати на отримання купонної виплати", – пояснив П'янов.

П'янов також повідомив, що механізм виплати в рублях за валютним боргом ВТБ планує використати і для інших випусків єврооблігацій. Найближчі виплати за єврооблігаціями банк планує у червні.

Як повідомлялося, раніше Міністерство фінансів РФ рекомендувало припинити надання дозволів на виплати за єврооблігаціями російських компаній, або ж проводити виплати за вищевказаною схемою.