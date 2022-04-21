Французький гігант у сфері кейтерінгу вийшов з російського бізнесу

Одна з найбільших світових компаній у сфері організації харчування та сервісного обслуговування – французька Sodexo оголосила про припинення діяльності в Росії після передачі свого бізнесу в цій країні у власність місцевого менеджменту.

Як повідомляється на сайті компанії, колишні активи Sodexo продовжать свою діяльність в Росії під незалежним управлінням та новим брендом.

Компанія уточнює, що російський бізнес приносив менше 1% доходів групи.

"Sodexo не має діяльності в Україні. Від початку конфлікту Sodexo була сильно мобілізована для забезпечення безперервності бізнесу для своїх клієнтів, гарантій безпеки своїх співробітників та підтримки біженців у країнах, що межують з Україною", – зазначається у повідомленні.

Раніше Sodexo заявила, що припинила свої інвестиції в Росії після війни в Україні, і що контракти, отримані минулого року і які мали початися в другій половині 2022 року, не будуть реалізовані. Втрату доходу від розірваних контрактів компанія оцінювала у 40 мільйонів євро.

Sodexo – транснаціональна корпорація зі штаб-квартирою у Франції, це одна з найбільших світових компаній, що займаються організацією харчування та сервісного обслуговування. Компанія налічує близько 420 тисяч співробітників у 64 країнах світу, в тому числі в РФ в компанії працювало 4200 співробіників.