Банк Росії нарікає на відмову інших країн визнавати російські платіжні картки системи "Мир"

Банк Росії помітив насторожене ставлення зарубіжних країн до співпраці у напрямку розширення географії використання російських платіжних карток системи "Мир".

Про це голова ЦБ РФ Ельвіра Набіулліна заявила, виступаючи у Держдумі, повідомляє Інтерфакс.

"Ми далі активно працюватимемо над розширенням карти "Мир", але теж можу сказати, деякі країни поки що насторожено ставляться до такої геополітичної ситуації, до співпраці. Тим не менш, ми будемо всі зусилля вживати для того, щоб наші громадяни могли повноцінно розплачуватись за кордоном", – сказала Набіулліна, відповідаючи на запитання про те, коли громадяни РФ зможуть користуватися картами "Мир" у туристичних країнах.

Наразі карти "Мир" приймаються лише у Туреччині, В'єтнамі, Вірменії, Узбекистані, Білорусі, Казахстані, Киргизстані, Таджикистані, а також у підконтрольних Росії територіях Південна Осетія та Абхазія.

14 квітня перший заступник голови ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, що Національна система платіжних карток (НСПК) працює над запуском карток "Мир" на Кубі та ще у двох країнах, які поки не розкриваються.

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Як повідомлялося, раніше стало відомо, що китайська платіжна система UnionPay відмовляється співпрацювати з російськими банками, які потрапили під санкції, побоюючись вторинних санкцій США.

У ніч на 6 березня міжнародні платіжні системи Visa та MasterCard одночасно оголосили про припинення роботи на російському ринку через військову агресію РФ в Україні. Пізніше про зупинення роботи в РФ заявили японська платіжна компанія JCB та American Express. Карти цих платіжних систем, випущені російськими банками, не приймаються до оплати за кордоном та в іноземних інтернет-магазинах. У РФ припинили роботу картки, випущені іноземними банками.

Після цього на ринку РФ з міжнародних платіжних систем залишилася лише UnionPay. Вона працює у 180 країнах, включаючи США та ЄС.