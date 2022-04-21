Гетманцев хоче скасувати пільгове митне оформлення імпорту (оновлено)

Голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев припускає скасування пільгового митного оформлення імпортних вантажів, оскільки воно завдає шкоди вітчизняним виробникам.

"У мене є деякі сумніви щодо обґрунтованості надання пільги на ввезення товарів на митну територію України. Вважаю, що ми маємо скасувати це рішення, оскільки воно б'є по наших товаровиробниках", – заявив Гетманцев, передає Інтерфакс-Україна.

При цьому він погодився, що свого часу рішення відіграло важливу роль: в Україну вдалося завезти товари, щоб уникнути їхнього дефіциту.

"Але на сьогодні його треба скасувати, тому що воно зараз більше шкодить, ніж дає користі. Ще в нас було рішення про звільнення від сплати акцизу та податку на додану вартість. Також вважаю його помилковим. Ми могли б не позбавляти державу у воєнний час дуже і дуже великих надходжень", – зазначив голова профільного комітету парламенту.

Він додав, що наразі українці розмитнили за пільговими умовами без сплати мит понад 10 тис. автомобілів.

Як повідомлялося, Україна запровадила спрощену процедуру митного оформлення гуманітарної допомоги з 1 березня 2022 року, потім оголосила про додаткові спрощення.

Крім цього, 6 квітня цього року набув чинності закон про пільговий імпорт у період війни, згідно з яким імпорт товарів в Україну звільнений від ввізного мита та ПДВ для платників єдиного податку першої-третьої групи, які сплачують податок за ставкою 2% від обороту, а також встановлено спрощену форму розмитнення.

Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензор: Які податкові стимули Рада прийняла на час війни