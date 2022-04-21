Президент російського "Лукойлу" пішов з посади через санкції
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Як повідомляється, президент та член ради директорів Алекперов поінформував компанію про своє рішення відмовитись від повноважень члена ради директорів, а також достроково скласти повноваження президента "Лукойла".
Станом на 31 березня 2022 року Алекперов володів і розпоряджався голосами щодо 3,12% акцій "Лукойл". Також Алекперов мав бенефіціарний економічний інтерес (у тому числі через сімейні трасти або пайові інвестиційні фонди) щодо 5,43% акцій компанії, правами голосу за якими він не розпоряджається.
Таким чином, Алекперов вже не є контролюючим акціонером ПАТ "Лукойл".
Як повідомлялося, раніше він потрапив під санкції Австрії і Великобританії.
Раніше повідомлялося, що в компанії "Лукойл" очікують зупинку нафтопереробних заводів в РФ через надлишок нафтопродуктів, що утворився.