Рада продовжила воєнний стан в Україні ще на 30 днів

Верховна Рада прийняла закон "Про затвердження указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні".

За прийняття відповідного законопроєкту №7300 в цілому проголосувало 300 народних депутати, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Законом продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб.

Як повідомлялося, військовий стан в Україні запровадили 24 лютого у зв'язку із вторгненням РФ в Україну. Він мав тривати 30 діб. Пізніше, 15 березня Верховна Рада затвердила указ президента про продовження його дії ще на 30 діб – до 25 квітня.