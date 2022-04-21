Німеччина не може допомогти Україні важкою бронетехнікою та танками, –- голова МЗС

Німеччина вноситиме більший внесок у безпеку НАТО і продовжить надавати військову допомогу Україні, але поставити Києву танки і важку техніку не може

Про це заявила глава МЗС ФРН Анналена Бербок на пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

"Німеччина продовжить постачати Україні зброю та боєприпаси, оскільки Україна захищає свободу та інших європейських країн", – сказала Бербок.

За її словами, після початку бойових дій в Україні, Німеччина почала "по-новому дивитися на безпеку".

Водночас, Бербок зазначила, що її країна не може поставити Україні все, що їй потрібно, зокрема танки та іншу важку бронетехніку.

"Наші військові склали список, що можемо поставити. Щодо танків та іншої бронетехніки, то нині немає можливості поставити. Їх потрібно, перш за все, упорядкувати, щоб вони могли діяти на полі бою. Крім того, потрібно навчити діяти на них", – сказала глава МЗС, зазначивши, що Німеччина підтримує своїх східних партнерів по НАТО, щоб вони могли за обміном забезпечити Україну зброєю, яку не може надати сама.

Як зазначила Бербок, Німеччині й самій не вистачає бойової техніки, зокрема, гелікоптерів.