Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні та закриття портів для російських суден (оновлено)

США додатково виділять Україні $500 млн додаткової фінансової допомоги, а також запроваджують заборону на захід російських суден до американських портів.

Про це президент США Джо Байден заявив на брифінгу у Білому Домі.

"Ми надамо додатково $500 млн прямої економічної підтримки урядові України, це збільшує нашу допомогу до $1 млрд за останні два місяці. Це необхідно для того, щоб стабілізувати економіку", – сказав Байден.

Він також анонсував новий пакет оборонної допомоги для України на $800 млн.

"Минулого тижня я підписав пакет (оборонної допомоги, - ред.)на $800 млн для України, включно з постачанням артилерійських систем… Сьогодні я ще оголошую пакет оборонної допомоги ще на $800 млн", – сказав Байден.

Президент США уточнив, що йдеться про постачання гаубиць, артилерійських систем та боєприпасів, а також безпілотників.

Він додав, що Мінфін США вживає заходів для боротьби зі спробами обійти вже запроваджені санкції проти Росії, а також працює над підготовкою нових.

"Сьогодні я оголошую, що США забороняють пов’язаним з Росією суднам заходити до (морських портів, – ред.)", – повідомив Байден.

Він уточнив, що йдеться про судна під прапором РФ, а також про судна, які належать російським власникам.

"Це критично важливий крок, до нього приєднується Велика Британія та Європа", – додав Байден.

В оприлюдненому на сайті Білого Дому указі Байдена уточнюється, що вказана заборона поширюється на судна з російською реєстрацією (тобто судна під російським прапором), судна, які належать російським компаніям або громадянам, а також судна, які експлуатуються Росією (тобто російська компанія, громадянин або постійний резидент несе відповідальність за комерційні рішення щодо використання судна).

Винятки із цієї заборони зроблено для суден, що використовуються для перевезення ядерних матеріалів, а також суден, що просять про захід до портів США через форс-мажорні обставини (виключно для зміни екіпажу, надання невідкладної медичної допомоги або для інших гуманітарних потреб).

Як повідомлялося, 17 квітня у всіх державах Європейського союзу, які мають морські або річкові порти, почала діяти директива ЄС про заборону заходу кораблів, що пов'язані з РФ.