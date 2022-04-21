Компанію Ілона Маска з будівництва підземних тунелів оцінили у $5,7 мільярда

Компанія Ілона Маска, що займається прокладанням підземних тунелів – Boring Company, залучила додаткове фінансування на суму $675 млн в рамках раунду "С".

Як повідомляється у прес-релізі Boring Company, після цього оцінка компанії зросла до $5,68 млрд.

Компанія відзначає, що крім традиційних інвесторів фінансування надали компанії із сфери нерухомості.

Boring Company займається будівництвом мережі підземних тунелів, які покликані розв’язати проблеми із завантаженістю доріг.

Залучені кошти компанія планує спрямувати на розвиток проекту під назвою Loop – повністю електричної системи високошвидкісного підземного громадського транспорту, в якій пасажири доставляють до місця призначення без проміжних зупинок.

Перший великий проект TBC Loop, Vegas Loop, будується у Лас-Вегасі. На першому етапі він включатиме 29-мильну тунельну мережу, що з'єднує 51 станцію.

Раніше Boring Company повідомляла, що технологічне оснащення тунелів у рамках Loop дозволить організувати рух поїздів, що розвивають швидкість до 150 миль на годину (близько 240 км/год).

Іншим проектом Boring Company є Prufrock, в рамках якого компанія виготовляє обладнання для швидкого прокладання підземних тунелів.