Влада Києва попередила про зміни в роботі метро у п’ятницю через концерт

У п’ятницю, 22 квітня, станція метро "Золоті ворота" буде зачинена на вхід і вихід, а також не працюватиме пересадка на станцію "Театральна".

Також у п’ятницю рух потягів зеленою лінією відбуватиметься між станціями "Сирець" – "Лук’янівська" та між станціями "Червоний хутір" – "Палац спорту", повідомляє персслужба Київської міської адміністрації.

Таким чином, на зеленій лінії працюватиме один пересадочний вузол "Палац спорту" – "Площа Льва Толстого".

Відомо, що 22 квітня на станції "Золоті ворота" має відбутися концерт гурту "Океан Ельзи", який транслюватиметься в рамках телемарафону.

Водночас на інших лініях рух поїздів залишається без змін, а саме: червона лінія – від станції "Академмістечко" до станції "Лісова", синя лінія – від станції "Теремки" до станції "Героїв Дніпра".

Метрополітен для перевезень пасажирів працюватиме з 06:30 до 20:00.

Водночас підземні станції метро цілодобово приймають людей і як укриття.