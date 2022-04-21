Marvel заборонить продавати свої комікси в Росії, – ЗМІ

Американська компанія Marvel з літа призупиняє співпрацю з російськими видавництвами на невизначений термін.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на представників російських видавництв.

"Вчора представники Marvel розіслали російським партнерам листа з повідомленням про те, що з літа призупиняють співпрацю на невизначений термін. Це повідомили мені кілька російських видавців Marvel", – повідомив власник російського магазину коміксів Іван Чернявський.

"Сходяться всі в одному – в середині літа 2022 року Marvel перестане продавати і продовжувати ліцензії на випуск своїх коміксів російською мовою. Все, що куплено зараз, потрібно встигнути випустити в найближчі два-три місяці, після чого новинки і доптиражі на вимогу Marvel будуть неможливі", – додав він.

Він зазначив, що з погляду рітейлу це сильний удар по ринку, але не фатальний, тому що на російському ринку поки що залишаються японські комікси.

Євген Кап'єв, гендиректор видавництва "Ексмо" (йому належить видавництво "Комільфо", що випускає комікси Marvel), підтвердив отримання листа.

"Справді, ми отримали такий лист. Проте юридичної можливості для розірвання договорів немає, і ми знаходимося в переговорному процесі. Заяви про те, що комікси Marvel зникнуть із полиць вітчизняних книгарень, робити передчасно", – сказав Кап'єв.

Як повідомлялося, з 9 квітня в російських каталогах "ЛітРес" та MyBook на вимогу правовласника стали недоступні книги британської письменниці Джоан Роулінг про Гаррі Поттера.