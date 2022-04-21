Рада схвалила посилення контролю держави за діяльністю провайдерів
За прийняття відповідного законопроєкту №7227 в першому читанні проголосувало 245 народних депутати, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.
Метою проєкту закону у пояснювальній записці до нього вказано "забезпечення сталого функціонування електронної комунікаційної мережі держави та недопущення втручання ворожих сил у її функціонування через невиконання окремими постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг розпоряджень НЦУ та рішень органів державної влади".
Для цього законопроєктом пропонується внести зміни до закону "Про електронні комунікації", які діятимуть в умовах надзвичайного та воєнного стану, в частині:
- проведення консультацій з учасниками ринку з метою підготовки проектів актів в умовах надзвичайного та воєнного стану не більше ніж 3 дні;
- видачі НЦУ в умовах надзвичайного та воєнного стану розпоряджень щодо оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами, які є обов’язковими для виконання постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг;
- визначення як підстави анулювання ліцензії на користування радіочастотним спектром, а також дозволу та припинення прав на користування ресурсом нумерації чи його частиною виключення суб'єкта господарювання з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
Також обов’язками постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг передбачається визначити норми щодо:
- виконання розпоряджень національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України в умовах надзвичайного та воєнного стану;
- в умовах надзвичайного та воєнного стану здійснення обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони України, яке набрало чинності в установленому законом порядку (санкції).
Також законпроєктом передбачено, що "Національний центр оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України в умовах надзвичайного або воєнного стану видає розпорядження щодо оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами, які є обов’язковими для виконання постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг".